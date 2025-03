Nahost-Konflikt

Rauchsäulennach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen (Archivbild) (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

In einer Mitteilung heißt es, man habe den Mann in der Nähe eines Krankenhauses in der Stadt Chan Junis attackiert. Nach Darstellung der von der Hamas kontrollierten Behörden wurde auch die Klinik selbst getroffen, es habe mehrere Todesopfer gegeben. In der Nacht wurde zudem bekannt, dass Israel eine neue Behörde für eine - wie es hieß - "freiwillige Ausreise" von Palästinensern aus dem Gazastreifen einrichten will. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums heißt es, das Verlassen des Küstengebiets solle auf "sicherem und kontrolliertem" Wege Richtung Drittstaaten erfolgen.

In der Mitteilung wird zudem ausdrücklich Bezug auf einen ähnlich lautenden Vorstoß von US-Präsident Trump genommen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.