Präsidentschaftswahl in Bolivien

Zu der Wahl waren knapp acht Millionen Bürgerinnen und Bürger in dem Andenstaat aufgerufen, dabei galt eine Wahlpflicht. (AP / dpa / Natacha Pisarenko)

der Kandidat der Christdemokratischen Partei, Paz vorne.

Er kommt demnach auf etwa 31 Prozent der Stimmen, wie der Fernsehsender Unitel TV meldet. Dahinter folgt der rechtsgerichtete frühere Staatschef Quiroga mit 27 Prozent. Damit zeichnet sich eine Stichwahl zwischen den beiden Politikern ab.

Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in dem südamerikanischen Land werden überschattet von einer Wirtschaftskrise. Es war erwartet worden, dass die linksgerichtete MAS-Partei von Präsident Arce und dessen Vorgänger Morales nach 20 Jahren an der Macht abgestraft werden. Arce war zur Wahl nicht mehr angetreten.

