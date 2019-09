Hochschulen Umstrittene Rüstungsforschung

Das Verteidigungsministerium steckt jährlich über 50 Millionen Euro in die militärische Forschung an deutschen Hochschulen. An den Universitäten ist diese Rüstungsforschung umstritten. Denn viele von ihnen haben sich mit einer "Zivilklausel" zu friedlicher Forschung verpflichtet.

Armin Himmelrath im Kollegengespräch mit Benedikt Schulz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek