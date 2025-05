Visa-Politik

Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Lambert T. Koch. (IMAGO / Panama Pictures / IMAGO / Christoph Hardt)

Koch sprach von einer "Geisterfahrt" der US-Regierung. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk, wer die internationale Mobilität von Studierenden so infrage stelle, mache sich zum Feind der Wissenschaft.

Das US-Außenministerium hatte vor einigen Tagen einen Stopp der Vergabe von Studenten- und Austauschvisa angeordnet. US-Außenminister Rubio kündigte zudem an, bereits bestehende Visa für Studierende aus China zu widerrufen. Zur Begründung hieß es, sie hätten zum Teil Verbindungen zur Kommunistischen Partei oder seien in Studienfächern in "kritischen Bereichen" eingeschrieben.

