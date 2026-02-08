Ganze Landstriche wurden nach einer ungewöhnlichen Serie heftiger Winterstürme in Portugal und Südspanien überflutet. Tausende Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden, und das Risiko von Erdrutschen ist weiter hoch, wie mehrere Fernsehsender berichten. In Marokko mussten ganze Ortschaften evakuiert werden. Auch heute kam es unter anderem in Casablanca zu neuen schweren Regenfällen und Überschwemmungen.
Für die Gesamte Region ist in der kommenden Woche weiterer Regen vorhergesagt.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.