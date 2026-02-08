Winterstürme
Hochwasser in Portugal, Spanien und Marokko

Nach heftigen Unwettern ist die Lage in den Hochwassergebieten in Portugal, Spanien und Marokko weiter angespannt.

    Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Portugal: Wasser fließt aus einem Grundstück durch ein Tor auf die Straße
    
    Ganze Landstriche wurden nach einer ungewöhnlichen Serie heftiger Winterstürme in Portugal und Südspanien überflutet. Tausende Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden, und das Risiko von Erdrutschen ist weiter hoch, wie mehrere Fernsehsender berichten. In Marokko mussten ganze Ortschaften evakuiert werden. Auch heute kam es unter anderem in Casablanca zu neuen schweren Regenfällen und Überschwemmungen.
    Für die Gesamte Region ist in der kommenden Woche weiterer Regen vorhergesagt.
