Anhaltende Regenfälle

In der Nähe der polnischen Stadt Oppeln mussten zwei Dörfer evakuiert werden. In Tschechien wurde in mehreren Regionen die dritte Hochwasserstufe ausgerufen. Andernorts kam es durch plötzlichen Starkregen zu Überschwemmungen. Das tschechische Fernsehen zeigte Aufnahmen aus dem Dorf Mikulovice nahe der Grenze zu Polen. Dort ist zu sehen, wie am frühen Morgen die Wassermassen Häuser, Garagen und Straßen überfluten. Im südböhmischen Budweis errichten Feuerwehrleute seit gestsern Abend Hochwasserschutzwände.

Meteorologen rechnen mit weiter anhaltenden Regenfällen.

