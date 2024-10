Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Die Behörden ordneten Evakuierungen an. Es seien Notunterkünfte eingerichtet worden. Einsatzkräfte seien dabei, Wasser aus Wohngebieten abzupumpen und Hindernisse in den Wasserläufen und Abflüssen zu beseitigen. Auch Elefanten und andere Tiere aus Schutzgebieten am Rande der Stadt wurden in Sicherheit gebracht.

Die jüngsten Überschwemmungen sind laut den Behörden die zweiten innerhalb von sechs Wochen und schlimmer als erwartet. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums kamen seit August mindestens 49 Menschen durch Überflutungen in Thailand ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.