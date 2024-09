Anhaltende Regenfälle

Vorbereitung auf Hochwasser in Tschechien (dpa-news/ L. Katefina)

In der Nähe der polnischen Stadt Oppeln mussten zwei Dörfer evakuiert werden. Die Regierung rief die Menschen in Flussnähe dazu auf, sich auf Stromausfälle und Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung einzustellen. In Tschechien wurde in mehreren Regionen die dritte Hochwasserstufe ausgerufen. Andernorts kam es durch plötzlichen Starkregen zu Überschwemmungen. Das tschechische Fernsehen zeigte Aufnahmen aus dem Dorf Mikulovice nahe der Grenze zu Polen. Dort ist zu sehen, wie am frühen Morgen die Wassermassen Häuser, Garagen und Straßen überfluten. Im südböhmischen Budweis errichten Feuerwehrleute seit gestern Abend Hochwasserschutzwände.

Auch in Österreich sind über Nacht die Pegelstände angestiegen. Vor allem im Nordosten des Landes führen einige Flüsse Hochwasser. In einigen Gemeinden gab es Evakuierungen. In den Bergen sorgt heftiger Schneefall für Chaos.

In Deutschland warnt der Wetterdienst vor teils ergiebigem Dauerregen besonders in Südbayern und im östlichen Sachsen. In Dresden geht der Abriss der Carolabrücke in Dresden weiter. Unter größtem Zeitdruck sind Einsatzkräfte dabei, die Brückentrümmer wegzuräumen, bevor der Elbpegel weiter steigt.

