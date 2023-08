Der Dauerregen halte an, die Intensität sei aber geringer als gestern, teilte der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt heute früh mit. Mit der höchsten Hochwasser-Meldestufe 4 sei am Inn nicht mehr zu rechnen, hieß es weiter. Auch an der gesamten Donau stiegen die Pegelstände nur langsam an. Der Deutsche Wetterdienst warnte allerdings vor Dauerregen im Süden und Westen des Bundeslandes. Vor allem in Alpennähe sei mit ergiebigen Niederschlägen zu rechnen.