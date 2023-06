Kachowka-Staudamm

Nach dem Staudammbruch am Fluss Dnipro in der Ukraine steigen die Pegel weiter an. (AP / Libkos)

Die russischen Besatzungsbehörden verhängten laut Staatsmedien den Notstand in dem von ihnen kontrollierten Teil der Region Cherson. Den Angaben zufolge gehen Rettungsdienste davon aus, dass das Wasser in den von Russland kontrollierten Regionen noch drei bis zehn Tage lang weiter steigen wird. Experten hatten zuvor erklärt, der Höchststand könnte bereits heute erreicht werden. Die ukrainische Regierung sprach unterdessen davon, dass der kritische Punkt in 17 betroffenen Orten bereits überschritten sei. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben 2.700 Menschen in der Region in Sicherheit gebracht worden.

Russische Minenfelder sind überflutet

Selenskyj erklärte im Nachrichtendienst Telegram, eines der größten Wasserreservoirs der Ukraine sei vorsätzlich zerstört worden. Zuvor hatte er bereits von der größten menschengemachten Umweltkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten gesprochen. Das ukrainische Agrarministerium rechnet nach ersten Schätzungen mit Schäden für rund 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche allein am nördlichen Ufer. Im russisch besetzten Gebiet könnte die Fläche noch deutlich größer sein. In Teilen der Region sind offenbar auch russische Minenfelder überflutet worden. Die frei gespülten Minen könnten von den Wassermassen unkontrolliert verbreitet werden und beim Aufprall auf Bäume oder Gebäude detonieren.

UNO-Nothilfekoordinator: schwerwiegende Folgen

Der UNO-Nothilfekoordinator Griffiths meinte im Sicherheitsrat in New York, es handle sich womöglich um den schwerwiegendsten Schaden an der zivilen Infrastruktur seit Beginn der russischen Invasion. Der Dammbruch werde Folgen für Tausende von Menschen in der Südukraine auf beiden Seiten der Frontlinie haben, da sie ihre Häuser, sauberes Wasser und ihre Lebensgrundlage verlieren könnten. Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe werde erst in den kommenden Tagen sichtbar, meinte Griffiths. Mehrere Länder boten der Ukraine Hilfe an.

Verantwortung für Dammzerstörung ungeklärt

Belastbare Informationen, wer für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich ist, gibt es weiterhin nicht. Der stellvertretende UNO-Botschafter der USA, Wood, erklärte vor der Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York, man sei sich alles andere als sicher. Er sagte aber auch, es ergebe wenig Sinn, dass die Ukraine das eigene Land überflute und zehntausende Menschen zwinge, ihre Häuser zu verlassen. Diese Einschätzung teilt der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter. Militärisch mache die Zerstörung des Staudammes für die Ukraine keinen Sinn. Denn dadurch werde ein ukrainischer Gegenangriff aus der Region Cherson erschwert, erläuterte Kiesewetter im Deutschlandfunk.

Russlands UNO-Botschafter Nebensja beschuldigte die Ukraine, den Staudamm zerstört zu haben und sprach von Sabotage. Der ukrainische UNO-Botschafter Kyslytsya warf Russland seinerseits einen Terrorakt gegen kritische Infrastruktur vor.

IAEA: Keine Gefahr für AKW Saporischschja

Für das am nördlichen Ende des Stausees gelegene Atomkraftwerk Saporischschja bestehe keine unmittelbare Gefahr, heißt es übereinstimmend von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und dem russischen Atomkonzern Rosenergoatom. Die IAEA teilte mit, zwar falle der Wasserstand in einem Reservoir für die Kühlsysteme, die das Überhitzen der Reaktorkerne und des Atommülls verhinderten. Es gebe aber direkt neben der Anlage ein großes Kühlbecken, das gegenwärtig voll sei. Das reiche vorerst auch deshalb, weil die sechs Reaktoren des Meilers alle heruntergefahren seien.

IAEA-Generaldirektor Grossi sagte, das Kühlbecken müsse auf jeden Fall intakt bleiben. Er betonte, man sei im AKW Saporischschja auf Vorfälle wie den aktuellen vorbereitet. Dennoch werde durch die Geschehnisse eine ohnehin schon sehr schwierige und unvorhersehbare Lage noch schwieriger. Grossi will das Kraftwerk in der kommenden Woche erneut besuchen.

