Mönchengladbach Hockey-Europameisterschaft: Deutsche Männer mit Sieg über Spanien im Finale
Bei der Hockey-Europameisterschaft steht die deutsche Nationalmannschaft der Männer im Endspiel. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning besiegte im Halbfinale in Mönchengladbach Spanien mit 4:1.
Gegner im Endspiel am Samstag sind die Niederlande, die sich 3:1 gegen Frankreich durchsetzten. Neben dem Finaleinzug darf sich die deutsche Nationalmannschaft auch über das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 freuen. Als bester nicht bereits qualifizierter EM-Teilnehmer ist der Platz beim Turnier in Belgien und den Niederlanden nun sicher.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.