EM in Mönchengladbach
Hockey-Herren ziehen mit 10:0 ins Halbfinale ein

Das deutsche Hockey-Nationalteam der Männer hat bei der Europameisterschaft in Mönchengladbach das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henning gewann das abschließende Vorrundenspiel gegen Polen mit 10:0.

    Deutschlands Benedikt Schwarzhaupt, Thies Prinz und Gonzalo Peillat bejubeln das Tor zum 10:0. (Federico Gambarini / dpa)
    Die Tore erzielten Mats Grambusch (2. Minute), Thies Prinz (9./12.), Raphael Hartkopf (15./29./42.), Gonzalo Peillat (30./59.) sowie Malte Hellwig (54.) und Justus Weigand (58.).
    Deutschland beendete die Vorrunde mit sieben Punkten als Gruppenerster vor Frankreich. Im Halbfinale trifft Deutschland morgen auf Spanien.
    Die deutschen Hockey-Frauen spielen heute im letzten Gruppenspiel gegen Irland. Nur ein Sieg garantiert den Einzug ins Halbfinale.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.