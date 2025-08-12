EM in Mönchengladbach

Die Tore erzielten Mats Grambusch (2. Minute), Thies Prinz (9./12.), Raphael Hartkopf (15./29./42.), Gonzalo Peillat (30./59.) sowie Malte Hellwig (54.) und Justus Weigand (58.).
Deutschland beendete die Vorrunde mit sieben Punkten als Gruppenerster vor Frankreich. Im Halbfinale trifft Deutschland morgen auf Spanien.
Die deutschen Hockey-Frauen spielen heute im letzten Gruppenspiel gegen Irland. Nur ein Sieg garantiert den Einzug ins Halbfinale.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.