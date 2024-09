Hochwasser in Brandenburg

Seit Tagen bereiten sich die Orte entlang des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder auf eine Verschärfung der Hochwasserlage vor. (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Am Pegel Ratzdorf im Oder-Spree-Kreis wurde am Abend mit fünf Metern 90 der Richtwert der höchsten Alarmstufe 4 erreicht. In Ratzdorf mündet die Neiße in die Oder. Normal ist ein Stand von 2 Metern 60.

Auch in Eisenhüttenstadt gilt seit der Nacht die höchste Alarmstufe. Erste Straßen und Gärten unterhalb der Altstadt stehen bereits unter Wasser. Ministerpräsident Woidke will die Hochwassergebiete am Nachmittag besuchen.

Die Stadt Frankfurt (Oder) verbot das Besteigen, Betreten und Befahren von Hochwasserschutzanlagen, wie etwa Deichen. Nach Angaben der Behörden wurden in den vergangenen Tagen Einsatzkräfte häufig durch Gaffer behindert.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.