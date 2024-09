Hochwasser in Brandenburg

Woidke machte sich in Eisenhüttenstadt ein Bild von der Lage. Dort gilt seit der Nacht die höchste Alarmstufe. Erste Straßen und Gärten unterhalb der Altstadt stehen unter Wasser. "Wir sind auch vorbereitet, wenn das noch schlimmer kommen sollte", erklärte der SPD-Politiker. Woidke verwies darauf, dass die Pegelstände ab Donnerstagabend wieder deutlich sinken sollten. Er würdigte die "große Gemeinschaftsleistung", die schon vollbracht worden sei. Es ist das zweite Mal, dass Brandenburgs Ministerpräsident die vom Hochwasser betroffene Region an der deutsch-polnischen Grenze besuchte.

In Frankfurt an der Oder stehen nach Informationen des rbb erste Straßen unter Wasser. Der aktuelle Wasserstand des Flusses an dieser Stelle liegt laut dem Pegelportal Brandenburg bei mehr als 5 Meter 80. Normal sind an dieser Stelle 2 Meter 10.