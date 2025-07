Die Französin Gisèle Pelicot an einem der Verhandlungstage im sogenannten Vergewaltigungsprozess von Avignon in Südfrankreich (picture alliance / abaca / Coust Laurent / ABACA)

Dies geht aus einer Liste hervor, die anlässlich des Nationalfeiertags in Frankreich am 14. Juli veröffentlicht wurde. Die 72-jährige Pelicot war von ihrem Mann über Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt und in Internetforen zur Vergewaltigung angeboten worden. Wegen ihres Muts und der großen Medienaufmerksamkeit für den Prozess gegen ihren Ex-Mann und weitere Angeklagte hatte Pelicot im vergangenen Jahr international große Anerkennung erfahren. Der Prozess endete mit Haftstrafen für alle Angeklagten.

