Flüchlinge in einem Boot auf dem Ärmelkanal. (dpa/Pascal Bonniere/MAXPPP)

Nach Angaben der britischen Behörden kamen gestern 872 Personen an den britischen Küsten an - so viel wie noch nie an einem Tag. Insgesamt gelangten in diesem Jahr bislang knapp 21.000 Menschen illegal über das Meer nach Großbritannien. Die konservative britische Regierung setzt nun auf Abschreckung durch drastische Gesetze. Wer ohne Erlaubnis ins Land kommt, soll interniert und abgeschoben werden. Kritiker sprechen von einer faktischen Abschaffung des Rechts auf Asyl.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.