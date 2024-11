In Malaga in Spanien hat es erneut starke Unwetter gegeben. (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

An der Küste der Region im Osten des Landes wurden laut Wetterdienst bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter binnen zwölf Stunden erwartet. Mehrere Gemeinden in der Region haben die freiwilligen Helfer aufgefordert, die Katastrophengebiete zu meiden. Bei den Unwettern vor zwei Wochen waren mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen, vor allem in der Region Valencia.

Gestern waren wegen der erneuten Regenfälle in Andalusien und Katalonien die Schulen und Universitäten größtenteils geschlossen. Allein in Málaga mussten sich mehr als 4.200 Bewohner in Sicherheit bringen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.