Hurrikan Beryl trifft auf Mexiko (Felix Marquez / dpa / Felix Marquez)

Er wird derzeit vom US-Hurrikanzentrum NHC in die Kategorie 3 von 5 eingestuft und kommt mit Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde. Es wird erwartet, dass er in der Nähe des Touristenortes Tulum auf Land trifft. Die Behörden dort haben die höchste Warnstufe ausgegeben und forderten die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auf der Halbinsel Yucatán wurden rund 100 Flüge gestrichen.

Beryl" war zuvor über mehrere Karibikinseln - darunter Jamaika - gezogen und wurde zeitweise in die höchste Kategorie fünf eingestuft. Es gab mindestens zehn Todesopfer und schwere Schäden. Es ist der stärkste Wirbelsturm, der je zu Beginn einer Hurrikan-Saison registriert wurde. Der Klimawandel erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.