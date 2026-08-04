In Guatemala ist der Vulkan Fuego ausgebrochen. (AFP / JOHAN ORDONEZ)

Erste Dörfer nahe dem Vulkan seien bereits evakuiert worden, teilte der nationale Katastrophenschutz mit. Die Bewohner würden in Notunterkünften untergebracht. Der Schulunterricht wurde abgesagt. Vom Ausbruch betroffen sind den Angaben zufolge rund 29.000 Menschen in verschiedenen Ortschaften. Die bis zu fünf Kilometer hohe Aschewolke könnte zudem den Flugverkehr beeinträchtigen.

Der knapp 3.800 Meter hohe Vulkan Fuego südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt gilt als der aktivste Vulkan in Mittelamerika. 2018 waren bei einem Ausbruch mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.