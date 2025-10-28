CSD-Parade in Köln (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Amadeu Antonio Stiftung veröffentlichter Bericht. Demnach wurde der CSD in diesem Jahr deutschlandweit insgesamt 245 mal gefeiert, so oft wie nie zuvor. Bei fast jedem zweiten Demonstrationszug sei es zu Angriffen und Störungen gekommen, hieß es. Etwa die Hälfte der Vorfälle sind den Angaben zufolge Rechtsextremen zuzordnen.

Die Vorfälle reichten von rechtsextremen Gegenprotesten mit teils hunderten Beteiligten über Verhinderungsversuche bis hin zu körperlichen Angriffen auf die Teilnehmer. Zudem habe es Hetze in den sozialen Netzwerken gegeben, erklärte die Stiftung.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.