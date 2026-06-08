Fast 70.000 Anrufe

Wie das verantwortliche Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten in Köln mitteilte, gab es im vergangenen Jahr mehr als 69.500 Kontaktaufnahmen und damit im Schnitt 190 pro Tag. Selbst während der Corona-Pandemie habe man nicht so viele Beratungen verzeichnet.
In fast der Hälfte der Fälle suchten Frauen oder Angehörige von Betroffenen Unterstützung wegen häuslicher Gewalt. Bei etwa jedem zehnten Anruf ging es um sexualisierte Gewalt. Laut Bundesamt wurde auch das Online-Angebot verstärkt genutzt.
Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" berät unter der Rufnummer 116 016 und online. Es ist rund um die Uhr erreichbar, kostenfrei und anonym.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.