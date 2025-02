Bei einem Messerangriff in Nizza wurden im Jahr 2020 drei Menschen getötet. (AFP / Valery Hache)

Zudem wurde eine spätere Strafmilderung weitgehend ausgeschlossen. Damit entsprach das Schwurgericht in Paris der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ihren Angaben zufolge ist der Attentäter von dschihadistischer Ideologie durchdrungen. Frühestens in 30 Jahren kann nach dem Urteil eine Freilassung des Mannes geprüft werden. Er hatte 2020 in der Basilika der südfranzösischen Stadt drei Menschen getötet und sieben weitere schwer verletzt.

Am Montag hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt und seine Tat in Zusammenhang mit Leid gestellt, das nach seiner Darstellung Muslimen zugefügt wird.

