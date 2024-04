Verteidigung

Die SPD-Politikerin Eva Högl ist Wehrbeauftragte des Bundestags (picture alliance/ dpa/ Wolfgang Kumm)

Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dazu gehörten neben finanziellen Anreizen ordentliche Unterkünfte, deutsche Schulen und Kindergärten sowie Arbeitsmöglichkeiten für die Partner. Für Soldaten, deren Familie nicht mitkomme, müsse das Pendeln erleichtert werden. Nach Angaben Högls wird derzeit mit Litauen über Direktflüge von Vilnius in deutsche Großstädte verhandelt.

Deutschland will bis 2027 einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Verband fest in Litauen stationieren. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von etwa 4.800 Soldaten sowie rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen. Ein Vorkommando mit etwa 20 Soldaten traf Anfang vergangener Woche in Vilnius ein.

