Bei Temperaturen über 30 Grad musste Seidel im zweiten Satz eine Behandlungspause einlegen. Anschließend fand sie, sichtlich erschöpft, keine Lösungen mehr.

Trotzdem ist das Erreichen des Achtelfinales bei dem mit 5,15-Millionen-Dollar dotierten Masters-Turnier der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Seidel war die letzte deutsche Vertreterin.

Zverev trifft am Abend auf US-Amerikaner

Auch die Herren spielen derzeit in Cincinnati. Alexander Zverev trifft heute im Viertelfinale auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Bereits im Halbfinale steht der Weltranglistenerste Jannik Sinner, der Felix Auger-Aliassime aus Kanada mit 6:0 und 6:2 besiegte.

Das Hartplatz-Turnier im US-Bundestaat Ohio gilt als Generalprobe vor dem letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York.

