ARD und ZDF

Die Begeisterung für den Frauen-Fußball wächst. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil / MiS)

Im Ersten lag der Marktanteil bei 21,7 Prozent, wie die ARD dem Evangelischen Pressedienst auf Anfrage mitteilte. Bei der EM in England 2022 waren es 16,5 Prozent. Auch im ZDF lag der Marktanteil mit 18 Prozent etwas höher als vor drei Jahren.

Durchschnittlich verfolgten bei dieser Vorrunde mehr als 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele im Ersten, im ZDF waren es 3,1 Millionen. Die Partie mit den meisten Zuschauern war das Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Polen. Fast 8,4 Millionen Menschen schauten zu.

Am Samstag spielt Deutschland im Viertelfinale gegen Frankreich. Die Fußball-EM der Frauen endet am 27. Juli mit dem Finale in Basel.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.