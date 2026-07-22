Südamerika

Wie Ministerpräsident Phillips mitteilte, waren nach neuesten Erkenntnissen bis zu 179 Menschen an Bord. Die Passagierliste hatte nur 133 Gäste und Besatzungsmitglieder ausgewiesen. Bisher wurden 77 Überlebende gerettet und 41 Menschen tot geborgen. Die Suche nach den Vermissten vor der Atlantikküste dauert an.
Der gerettete Kapitän wurde laut Behörden positiv auf Cannabis getestet. Die Regierung kündigte an, die Havarie des 87 Jahre alten Schiffs umfassend untersuchen zu lassen.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.