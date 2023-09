Laut Medienberichten sollen Gutverdiener höhere Sozialabgaben leisten. (dpa / Jens Büttner)

Wie inzwischen mehrere Medien berichten, geht das aus einem Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervor. In der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung sollen dann bis zu einem sozialversicherungspflichtigen Gehalt von monatlich 7.550 Euro in West- und 7.450 Euro in Ostdeutschland Beiträge fällig werden. Bisher liegt die Beitragsbemessungsgrenze rund 200 Euro niedriger. Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sollen die Grenzen dem Bericht zufolge ab Januar 2024 ebenfalls steigen. Höhere Beitragsbemessungsgrenzen bedeuten, dass ein höherer Anteil der Einkünfte für die Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen fällig wird.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.