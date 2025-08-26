Regierungskoalition

Der CDU-Politiker Andreas Mattfeldt, CDU (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Middelberg, sagte dem Sender "Welt", er halte generell nichts von Steuererhöhungen. Zudem würde ein solcher Schritt auch Unternehmen belasten. Auch Bundeskanzler Merz hatte Steuererhöhungen wiederholt abgelehnt.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiese, lobte hingegen den Vorstoß. Gegenüber der Rheinischen Post betonte er, es sei gut zu sehen, dass Teile von CDU und CSU bereit für eine differenzierte Debatte seien. Eine Erhöhung der Reichensteuer bei gleichzeitiger Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen könne für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Mattfeldt hatte zuvor gesagt, viele Spitzenverdiener seien bereit, höhere Steuern zu zahlen, wenn echte Sozialreformen folgten. Die Reichensteuer in Höhe von derzeit 45 Prozent wird für Bezieher von Einkommen über 278.000 Euro pro Jahr erhoben. Sie liegt drei Punkte über dem regulären Spitzensteuersatz.

