Hunde im Bremer Tierheim (picture alliance / Zoonar / Mykola Kondrashev)

Das teilte der Deutsche Tierschutzbund mit. Fast 80 Prozent der befragten Tierheime gaben in einer Umfrage an, die Kosten seien um 30 bis 50 Prozent gestiegen.

Die neue Gebührenordnung der Tierärzte war Ende 2022 in Kraft getreten. Seither steigt den Angaben zufolge die Zahl der Halter, die bei Tierheimen um finanzielle Hilfe für Tierarztkosten bitten. Außerdem müssten in wachsendem Maße ausgesetzte Tiere aufgenommen werden.

Grundsätzlich begrüßt der Tierschutzbund die neue Gebührenordnung, um Tierarztpraxen, Kliniken und Notdienste flächendeckend zu erhalten. Da sie aber mit ebenfalls höheren Kosten für Futter und Energie einhergehe, habe sie Tierheime hart getroffen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.