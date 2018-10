Das Ganze hat einen traurigen Unterton, nicht Udo Lindenbergs Leben, sondern: Wie das Leben vorgetragen wird. All der Absturz, manchmal der Abgrund und auch der Aufstieg werden liebevoll im Hörbuch "Udo" beschrieben. Der Schauspieler und Regisseur Charly Hübner liest den überwiegenden Teil der CDs, immerhin sieben an der Zahl in einer Box. Die Box kommt ohne jegliche Musik aus, es ist ja ein Hörbuch und keine Diskographie.

Auszug: "Es gab nichts Besonderes, nur Dosenbier und Kaviar und ein paar Gläschen Eierlikör für den Chef."

Auszug: "Udo war wieder voll drauf. Sechs Jahre ohne Suff schienen wie weggeputzt."

Udo Lindenberg auf der Frankfurter Buchmesse 2017. (imago / Manfred Segerer)

"Udo" - nach der Biografie von Thomas Hüetlin.

Gelesen von Udo Lindenberg und Charly Hübner, sieben CDs, Tacheles/Roof Music, 24,00 Euro