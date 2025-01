Fußball-Europa League

Europa League: Hoffenheim gegen Tottenham (AP/dpa/Michael Probst)

Das Team von Trainer Christian Ilzer verlor mit 2:3 (0:2) gegen den englischen Traditionsclub. Am letzten Spieltag muss nun ein Sieg beim RSC Anderlecht her, um eventuell noch die Playoffs erreichen zu können.

Die Gäste lagen nach 22 Minuten schon in Führung. In der 68. Minute gelang Hoffenheims Anton Stach der Anschlusstreffer. Der ehemalige Bundesliga-Profi Son stellte in der 77. Minute die Zwei-Tore-Führung für Tottenham wieder her. Das 2:3 durch David Mokwa (88.) kam aber für die TSG zu spät. Damit bleibt es bei nur einem Sieg für Hoffenheim in den sieben Gruppenspielen. In der Bundesliga stecken die Kraichgauer im Abstiegskampf.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.