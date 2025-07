CSU-Landesgruppenchef

Der Vorsitzende der Landesgruppe der CSU im Bundestag, Hoffmann. (IMAGO / photothek / IMAGO / Juliane Sonntag)

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hoffmann, sagte der Nachrichtenagentur dpa, er würde dies ausdrücklich begrüßen. Es müsse die Frage erlaubt sein, ob es nicht auch in Syrien sichere Rückzugsbereiche gebe, in die man abschieben könne.

Erst in der vergangenen Woche waren erneut Menschen per Flugzeug nach Afghanistan abgeschoben worden. Dies wurde von den Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Nach UNO-Angaben droht Abgeschobenen dort Gewalt durch die herrschenden militant-islamistischen Taliban. Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien sind allerdings im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart. Auch in den Irak wurden kürzlich Menschen abgeschoben.

