Ende der Special Olympics

Die 190 Delegationen bildeten eine Parade. Die olympische Fahne wurde an Vertreter des nächsten Veranstaltungsorts übergeben. 2025 finden die Weltspiele der geistig und mehrfach körperlich beeinträchtigten Menschen im italienischen Turin statt.

Die Verantwortlichen in Berlin zogen ein positives Fazit. An acht Tagen kamen mehr als 330.000 Besucher zu den Wettkämpfen in 26 Sportarten. Teilnehmer und Veranstalter hoffen auf bleibende Eindrücke in der deutschen Gesellschaft. Sie setzen darauf, dass die Weltspiele Impulse für mehr Inklusion liefern und sich zum Beispiel Sportvereine künftig stärker für Menschen mit Behinderungen öffnen. Die Präsidentin von Special Olympics Deutschland, Krajewski, betonte, nur acht Prozent der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung würden Sport treiben.

