Man tue das Beste, um in den kommenden Stunden oder Tagen eine Waffenruhe zu erreichen, sagte der libanesische Ministerpräsident Mikati dem Fernsehsender Al-Jadeed. Zudem teilte er mit, der US-Sondergesandte Hochstein habe in einem Telefonat signalisiert, dass eine Waffenruhe noch vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl am kommenden Dienstag möglich sei. Der Diplomat wolle nach Israel reisen, um Gespräche darüber zu führen.

Israels Armee griff heute Ziele im Osten des Libanons an, darunter auch in der antiken Stadt Baalbek. Dort seien mindestens 19 Menschen getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Abend mit. Von Seiten der israelischen Armee hieß es, man habe in der Gegend der Stadt Kommandozentralen der Hisbollah bombardiert.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.