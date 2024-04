US-Außenminister Anthony Blinken vor der Abreise nach Sausi-Arabien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evelyn Hockstein)

Die militant-islamistische Organisation will sich heute zu einem israelischen Vorschlag äußern. Israel hatte am Samstag angeboten, die geplante Offensive auf Rafah zu verschieben, wenn es zu einer Freilassung von Geiseln kommt. Dazu äußerte sich ein ranghoher Hamas-Vertreter grundsätzlich positiv. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, man sehe keine größeren Probleme bezüglich des israelischen Vorstoßes.

Außenministertreffen in Riad

Mit den Fragen der Waffenruhe und der Geiseln befassen sich heute auch westliche und arabische Außenminister bei einem Treffen in Saudi-Arabien. In der Hauptstadt Riad werden unter anderen US-Außenminister Blinken und Bundesaußenministerin Baerbock erwartet. Den Gaza-Krieg erörterten am Abend zudem US-Präsident Biden und Israels Premier Netanjahu in einem Telefongespräch. Dabei bekräftigte Biden nach Angaben des Weißen Hauses die Position seiner Regierung, dass die USA Israel bei einer Offensive in Rafah nicht unterstützen würden, wenn es keinen akzeptablen Plan zum Schutz der Zivilisten gebe. In der Stadt im Süden des Gazastreifens halten sich rund 1,8 Millionen Menschen auf, die meisten von ihnen Flüchtlinge aus anderen Regionen des Palästinensergebiets.

In der Nacht berichteten palästinensische Ärzte von einem israelischen Luftangriff auf mehrere Häuser in Rafah, bei denen 13 Menschen getötet worden seien.

