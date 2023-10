Der Europapoltiker Anton Hofreiter fordert, die Gaslieferverträge mit Aserbaidschan umgehend zu prüfen. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Britta Pedersen)

Der Grünen-Politiker sagte dem digitalen Mediendienst "Table Media", man dürfe nicht die Fehler beim Umgang mit Russland wiederholen und tatenlos zusehen, wie die nächste Autokratie Menschen überfalle. Auch die Gaslieferverträge mit Aserbaidschan müssten umgehend geprüft werden. Die EU hatte die Energiebeziehungen mit dem Land seit Beginn des russischen Angriffskrieges intensiviert.

Die Bundesregierung zieht bereits Sanktionen gegen Aserbaidschan in Erwägung, sollte das Land die verbleibende armenischstämmige Bevölkerung in Berg-Karabach nicht schützen und die Grenzen zu Armenien missachten. Von Seiten der Vereinten Nationen hieß es, inzwischen hätten nahezu alle der rund 120.000 Bewohner die Region aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Aserbaidschans in Richtung Armenien verlassen.

