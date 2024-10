Der Grünen-Politiker verwies auf die gezielte Schleusung von Menschen an die polnische Grenze (Audio-Link). Dies betreffe auch Finnland und die baltischen Staaten. Temporäre Grenzschließungen etwa würden unter die Krisenverordnung fallen. Länder, die an Belarus oder Russland grenzen, hätten eine ganz andere Problemlage als Länder wie beispielsweise Deutschland, Österreich oder auch Ungarn. In der Debatte über die EU-Asylpolitik rief Hofreiter dazu auf, die bereits beschlossene Reform rasch umzusetzen, anstatt weitere, schärfere Regeln zu fordern.