Studie

Hohe Dosen Nikotin in tabakfreiem "Snus"

Nikotinbeutel - sogenanntes Snus - sind in Schweden weit verbreitet und werden auch in Deutschland immer beliebter. Die Universität München hat nun Untersuchungen veröffentlicht, die nachweisen, dass diese Beutel teils mehr Nikotin an den Körper abgeben als Zigaretten.