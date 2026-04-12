Villa Borsig: Koalition berät über Entlastungen. (dpa / Carsten Koall)

Die Beratungen werden in der Villa Borsig fortgesetzt, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden Berlins. SPD-Chef und Finanzminister Klingbeil war auf der Terrasse des von der Polizei abgeschirmten Anwesens zu sehen. CSU-Chef Markus Söder schickte auf der Plattform X ein Foto von sich am See mit dem Hinweis, heute sei ein wichtiger Tag in Berlin. Bereits gestern hatten sich die Parteichefs getroffen, also Kanzler Merz und Ministerpräsident Söder für die Union sowie Klingbeil und Arbeitsministerin Bas für die SPD. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Koalition statt. Unklar ist, ob und in welcher Form anschließend mögliche Ergebnisse bekanntgegeben werden, möglicherweise erst am, morgigen Montag.

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Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.