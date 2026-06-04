Wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte, legten die Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 40 Prozent zu. Der Anteil an allen rund 240.000 Auto-Neuzulassungen im Mai habe bei 25 Prozent gelegen.
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe erklärte, man registriere ein spürbar steigendes Interesse der Verbraucher angesichts der seit Wochen hohen Kraftstoffpreise nach Beginn des Irankriegs. Zugleich wachse das Angebot an bezahlbaren E-Autos. Ferner könne seit zwei Wochen rückwirkend die neue staatliche Förderung für Elektrofahrzeuge beantragt werden, die seit dem 1. Januar zugelassen wurden.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.