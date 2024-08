Analyse

Hohe Krankheitsausfälle beim Kita-Personal - Studie beklagt "Teufelskreis"

Das Personal in den Kitas fällt einer aktuellen Analyse zufolge deutlich häufiger wegen Krankheit aus als andere Berufstätige. So waren Beschäftigte in der Kinderbetreuung 2023 im Schnitt an knapp 30 Tagen arbeitsunfähig - alle anderen Berufsgruppen durchschnittlich an rund 20 Tagen.