Audio-Streaming macht mittlerweile einen großen Teil der Umsätze in der deutschen Musikindustrie aus. (picture alliance / Westend61 / Steve Brookland)

Doch auch Schallplatten bleiben beliebt. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 machten die Unternehmen etwas mehr Umsatz mit Schallplatten als im Vorjahreszeitraum. Auch insgesamt ist der Umsatz in der Musikindustrie gestiegen: In der ersten Jahreshälfte erwirtschafteten die Unternehmen mehr als 1,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum war es etwas mehr als 1 Milliarde Euro.

Der Bundesverband Musikindustrie vertritt die Interessen von rund 200 deutschen Musikunternehmen und Tonträgerherstellern.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.