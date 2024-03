Niederlande

Das Nationale Holocaustmuseum in Amsterdam wird eröffnet. (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

Als Gäste werden unter anderem Israels Präsident Herzog, Österreichs Bundespräsident Van der Bellen und die deutsche Bundesratspräsidentin, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin, Schwesig, erwartet. Deutschland und Österreich haben sich an den Kosten des Museums beteiligt. Mehrere Gruppen haben mit Blick auf Israels Vorgehen im Gazakrieg zu Protesten gegen Herzog aufgerufen.

Die Eröffnungsfeier findet in der fast 400 Jahre alten Portugiesischen Synagoge statt, unweit des neuen Museums. Im Zweiten Weltkrieg wurden rund 102.000 jüdische Niederländer von deutschen Nationalsozialisten ermordet. Das entsprach etwa drei Viertel der jüdischen Bevölkerung. Im Verhältnis wurden damit in den Niederlanden so viele Juden ermordet wie in keinem anderen westeuropäischen Land.

