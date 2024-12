Die Stadt Pattaya in Thailand. (picture-alliance / dpa / epa Barbara Walton)

Der 62-jährige deutsche Makler war im Juli vergangenen Jahres im Touristenort Pattaya getötet worden. Seine zerstückelte Leiche wurde später in einem Haus am Stadtrand gefunden. Den Ermittlungen zufolge plünderten die Täter die Konten ihres Opfers und erbeuteten so umgerechnet rund 98.000 Euro.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, die Deutsche Botschaft in Bangkok betreue die Betroffenen konsularisch.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.