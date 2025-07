Statistisches Bundesamt

Der Auto-Export in die USA ist eingebrochen (Archivbild). (dpa / Lars Penning)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden in den beiden Monaten April und Mai um 23,5 Prozent weniger PKW in die USA verkauft. Die Zusatzzölle von 25 Prozent werden seit Anfang April erhoben. Von Januar bis Mai waren die deutschen PKW-Exporte lediglich um um 1,9 Prozent zurückgegangen. Zuvor waren die Ausfuhren von Januar bis März noch um 14,7 Prozent gestiegen. In Erwartung des hohen Zollsatzes hatten die deutschen Autohersteller damals deutlich mehr Autos in die USA exportiert.

Insgesamt wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 181.000 deutsche PKW in die USA verschifft. Ihr Wert betrug 8,8 Milliarden Euro.

