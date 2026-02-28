Berlin
Hohenzollerngruft im Berliner Dom wieder für Besucher geöffnet

Sechs Jahre lang wurde sie saniert, seit heute ist sie wieder für Besucher zugänglich: Die Hohenzollerngruft im Berliner Dom wurde mit einem Tag der offenen Tür mit kostenlosem Eintritt wiedereröffnet.

    Der Berliner Dom spiegelt sich im Wasser der Spree bei nächtlicher Beleuchtung.
    Im Berliner Dom befindet sich eine der größten dynastischen Grablegen Europas (imago images / Sabine Gudath)
    Für Sonntag ist ein Fest-Gottesdienst geplant. Dazu werden unter anderem Kulturstaatsminister Weimer und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erwartet. Die Gruft umfasst 91 Särge und 1.500 Quadratmeter. Damit zählt sie zu den größten dynastischen Grablegen Europas. Sie wurde seit 2020 für insgesamt 29 Millionen Euro saniert. Ursprünglich waren nur 18 Millionen geplant.
