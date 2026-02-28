Berlin Hohenzollerngruft im Berliner Dom wieder für Besucher geöffnet
Sechs Jahre lang wurde sie saniert, seit heute ist sie wieder für Besucher zugänglich: Die Hohenzollerngruft im Berliner Dom wurde mit einem Tag der offenen Tür mit kostenlosem Eintritt wiedereröffnet.
Für Sonntag ist ein Fest-Gottesdienst geplant. Dazu werden unter anderem Kulturstaatsminister Weimer und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erwartet. Die Gruft umfasst 91 Särge und 1.500 Quadratmeter. Damit zählt sie zu den größten dynastischen Grablegen Europas. Sie wurde seit 2020 für insgesamt 29 Millionen Euro saniert. Ursprünglich waren nur 18 Millionen geplant.
