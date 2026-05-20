Internationale Energieagentur

Das geht aus einer Studie der Internationalen Energieagentur in Paris hervor. Erwartbar sei, dass Länder Kaufprämien und Vergünstigungen für E-Autos einführten, um die Bevölkerung zu entlasten und die Abhängigkeit von Ölimporten zu verringern. In Deutschland kann seit gestern eine Förderung beantragt werden.
Die Verkaufszahlen von Elektroautos haben nach Angaben der IEA im vergangenen Jahr in fast 100 Ländern neue Rekorde erreicht. Dies sorge für eine gewisse Entlastung inmitten der größten Ölversorgungskrise der Geschichte. Insbesondere chinesische Hersteller lieferten kostengünstige Modelle.
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.