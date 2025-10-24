Olympia-Bewerbung
Holetschek (CSU): "Wir brauchen wieder eine gemeinsame Idee" - Bürgerentscheid in München am Sonntag

Der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Holetschek, hat erneut für München als Austragungsort Olympischer Sommerspiele geworben. Man brauche wieder "eine gemeinsame Idee", für die sich die Menschen begeistern könnten, sagte Holetschek im Deutschlandfunk.

    Der Olympiapark in München in der Dämmerung
    Der Olympiapark in München (imago images / Westend61 / Werner Dieterich)
    Die bayerische Landeshauptstadt stehe für Nachhaltigkeit, weil 90 Prozent der Sportstätten seit den Spielen von 1972 schon vorhanden seien. Eine Bewerbung werde den Ausbau der Infrastruktur in München und im Umland beschleunigen. Auch Gastronomie, Hotellerie und Tourismus profitierten von einem solchen Sportereignis, betonte der Politiker.
    Das Interview mit CSU-Fraktionschef Holetschek zu Olympia kann hier nachgehört werden.

    Konkurrierende Konzepte in Deutschland

    Am Sonntag wird in einem Bürgerentscheid darüber abgestimmt, ob sich München um Olympische und Paralympische Sommerspiele bewirbt, die entweder 2036, 2040 oder 2044 stattfinden. In Deutschland haben Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr eigene Konzepte für eine konkurrierende Bewerbung erstellt. Kritiker warnen vor Umweltschäden durch Bauvorhaben, vor ausufernden Kosten und steigenden Lebenshaltungskosten an den Austragungsorten.
