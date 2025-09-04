Holger Blask soll zum DFB-Generalsekretär ernannt werden. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Das hat der DFB der Nachrichtenagentur SID bestätigt. Bei der Wahl im November soll er demnach die derzeitige Generalsekretärin Heike Ullrich ablösen. Blask ist aktuell Vorsitzender der Geschäftsführung bei der DFB GmbH und dort zuständig für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Event sowie IT und Digitales. Er soll diese Funktionen parallel zum neuen Amt fortführen.

Ullrich hatte das Amt fünf Jahre inne. Sie soll künftig als DFB-Vizepräsidentin für den Frauen- und Mädchenbereich zuständig sein. Der Personalwechsel muss vom DFB-Bundestag abgesegnet werden. Dieser ist die gesetzgebende Versammlung des DFB und damit sein höchstes Gremium.

