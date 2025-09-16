"New York Times"

Robert Redford (VALERY HACHE / AFP)

Redford zählte zu den weltweit bekanntesten US-Schauspielern und spielte in zahlreichen Hollywood-Welterfolgen mit. Sein großer Durchbruch gelang ihm 1969 an der Seite von Paul Newman in dem Gangsterfilm "Butch Cassidy und Sundance Kid". Weitere Erfolge waren unter anderen Filme wie "Der Clou", "Die drei Tage des Condor", "Die Unbestechlichen" oder "Jenseits von Afrika".

Als Regisseur inszenierte Redford neun Spielfilme. Für sein Regiedebüt "Eine ganz normale Familie" wurde er 1981 mit einem Oscar ausgezeichnet. 2002 erhielt er einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk als Schauspieler, Filmemacher sowie als Gründer des Sundance Institutes, das das Sundance Film Festival veranstaltet. Redford war auch als Umweltschützer aktiv und unterstützte unter anderem den Natural Resources Defense Council.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.